Başkan Baltalık: "Kadınlar, siyasette aktif rol alabilmeli"

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, kadınların siyasette aktif rol alması gerektiğini söyledi.

İl Başkanı Baltalık, açıklamasında, "Ülkemiz nüfusunun yarısını oluşturan kadın; siyasette, kamu da, ekonomi yönetiminde, siyasi partilerin yönetim kadrolarında eşitlik ilkesine uygun şekilde yer alabilmelidir"dedi.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında Memleket Partisi il başkanı Baltalık, "Ülkemizde kadınlar, seçme ve seçilme hakkını pek çok Avrupa ülkesinden önce elde etmiştir. Pek çok Avrupa ülkesinden önce elde etmiştir. Aile hayatında, devlet yönetiminde ve miras hukukunda erkeklerle eşit haklara sahip olmayan hatta nüfus sayımında bile sayılmayan Türk kadınları, kadınlara 1930 yılında Belediye seçimlerinde seçme, 1933 yılında muhtar ve köy heyetini seçme hakkı tanınmıştır" diye konuştu.

Kadınları geri kalmış toplumların demokratik seviyeye ulaşmasının beklenmeyeceğini söyleyen Baltalık, "Kadınlarımızın çağdaş yaşam standartlarına kavuşturulması, eğitimde, iş yaşamında, sosyal yaşamda ve siyasette insan haklarında eşit olarak yararlanmaları için gerekli düzenlemelerin yapılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Türk kadınının aile yaşamında, eğitimde, sanatta, sporda, iş dünyasında, sosyal yaşamda ve ekonomide olduğu gibi, siyasette de hak ettiği yerlere getirilmesi sosyal hukuk devletinin ve demokrasinin vazgeçilmezidir. Şüphesiz kadınları geri kalmış bir toplumun demokratik bir seviyeye ulaşması beklenemez" dedi.