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Basın çalışanlarının sorunları Kent Konseyince raporlanacak

KIRŞEHİR KENT KONSEYİ BASIN ÇALIŞMA GURUBU, ‘’PANDEMİ SÜRECİ VE BASININ GENEL DURUMU’’ KONULU TOPLANTI DÜZENLENDİ.

Basın çalışanlarının sorunları Kent Konseyince raporlanacak

KIRŞEHİR KENT KONSEYİ BASIN ÇALIŞMA GURUBU, ‘’PANDEMİ SÜRECİ VE BASININ GENEL DURUMU’’ KONULU TOPLANTI DÜZENLENDİ.

06 Haziran 2020 Cumartesi 16:52
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Basın çalışanlarının sorunları Kent Konseyince raporlanacak

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Kent Konseyi Basın Çalışma Gurubu tarafından, ’Pandemi süreci ve Basının genel durumu’ konulu toplantı düzenlendi.

Kent Konseyi binasında gerçekleşen toplantıya Kırşehir’de, bir çok yayın kuruluşu temsilcisi ve muhabiri katıldı. Kent Konseyinin işleyişi ile ilgili bilgi veren Genel Sekreter Tolga Akpınar, basın çalışma gurubunun şehre farklı bir ivme katacağını söyledi. Kent Konseyi İletişim ve Medya Bölümü Başkanı Ömer Duran, Kırşehir’de, pandemi süreci ve basın çalışanlarının yaşadığı problemlerle alakalı çözüm önerileri çalışması yapılması gerektiğini belirttiği açıklamasında; "Kırşehir’de, medya çalışanlarını dinleyip onların sorunlarını raporlayarak gerekli birimlere ileteceğiz. Şehir’de medya çalışanlarının fikirlerini Kent Konseyi bünyesinde yaptığımız çalışmalar doğrultusunda çözüm odaklı ve katılımcı anlayışla refaha kavuşturma çabası içerisinde olacağız. Fikir üretecek, üretilen fikirler doğrultusunda da çalışmalar yapacağız”dedi.

Kent Konseyi bünyesinde yapılan toplantı da basın çalışanları; sosyal medya kullanımı, haber akışları, gazetelerin yaşadığı sorunlar, internet haber portalları ve haber kaynaklarına ulaşım konuları üzerine çalışma yaptı.

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