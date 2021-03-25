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Başarılı organ bağışı operasyonu sonrası hastane çalışanlarına teşekkür plaketi verildi

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı organ bağışı operasyonunda görev alan personele teşekkür belgesi verildi.

KIRŞEHİR 25.03.2021, 16:22
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Başarılı organ bağışı operasyonu sonrası hastane çalışanlarına teşekkür plaketi verildi

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı organ bağışı operasyonunda görev alan personele teşekkür belgesi verildi.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yahya Şahin, 2015 yılında hastanede organ bağışının olduğunu belirttiği açıklamasında yeni yapılan operasyonda yer alan görevli personele teşekkür etti.

Organ Nakil Koordinatörü Doç. Dr. Aydın Güçlü’de organlarını bağışlayan Z.K’ya ve ailesine verdikleri destekten dolayı memnuniyetini belirtti. Başhekim Şahin ve hastane yönetimi başarı ile yapılan organ nakli operasyonunda yer alan doktor ve sağlık personeline teşekkür plaketi verdi.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören ve beyin ölümü gerçekleşen Z.K. (48) isimli hasta genel durum bozukluğu nedeniyle Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne başvurmuş genel muayenesi yapılan ve daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Z.K.’nin beyin ölümü gerçekleşmişti.

Down sendromlu olan Z.K’nin organları ailesi tarafından bağışlanmıştı.
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