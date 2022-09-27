Aynı proje ikinci kez destek kazandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim görevlisinin; ’Dijital Dünyada Siber Kimlik Farkındalığı Eğitimi II’ projesi ikinci kez destek aldı.

İkinci kez desteklenen ’Dijital Dünyada Siber Kimlik Farkındalığı Eğitimi II’ etkinliği; Arş. Gör. Dr. Raziye Sancar’ın yürütücülüğünde 19-23 Eylül 2022 tarihlerinde ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Etkinlik içinde; okul psikolojik danışmanı adaylarının siber kimlik, bağımlılık ve zorbalık konularında derinlemesine bilgi kazanmaları ve edindikleri bu bilgileri öğrencilerine, meslektaşlarına ve velilere aktarabilmeleri için uygun dijital teknolojiyi etkili, verimli ve çekici biçimde kullanabilme becerileri geliştirmeleri amaçlandı. ’Dijital Dünyada Siber Kimlik Farkındalığı Eğitimi II’ isimli projede; Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Kuşçu, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Tanrıkulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Funda Barutçu Yıldırım ve Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Deniz Atal araştırmacı olarak yer aldı.