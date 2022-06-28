Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinem
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez ’orman yangını olacağını herkes biliyordu’ diyerek itirafta bulunmuş. Kılıçdaroğlu, orman yangının çıkacağını n
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marmaris’te çıkan orman yangınları süresince ‘zillet ittifakı’nın nerede durduğu, körkütük bir şekilde istismar çukuruna nasıl gömüldüğü bir kez daha teyit edilmiştir. Devlet tüm imkanlarını seferber etmişken Kılıçd
ATO Başkanı, Vali Buhara’yı ziyaret etti
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara’yı ziyaret etti.
KIRŞEHİR 28.06.2022, 10:01
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara’yı ziyaret etti.
Kırşehir Valiliğine yapılan atama sonrası hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Baran’a ziyarette Kırşehir TSO Başkanı Mustafa Yılmaz ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan da eşlik etti. Ziyarette sanayi ve yatırım konularında işbirliği imkanları değerlendirildi. Vali Hüdayar Mete’nin de katılımı ile termal turizm alanı ve tarihi yapılar gezilerek incelendi.
ATO heyetine, Kırşehir’in yatırım avantajları ve sahip olduğu kültürel değerleri hakkında bilgilendirme yapıldı.