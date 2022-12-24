Atatürk’ün Kırşehir’e gelişinin 103. yıldönümü kutlandı

Kırşehir’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kırşehir’e gelişinin 103. yıldönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Cacabey Meydanında Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasının ardından, Kılıçlı Köprüsünden başlayıp Atatürk’ün Kırşehir’de karşılandığı yer olan Gazi Parkına kadar devam eden kortej yürüyüşü düzenlendi. Gazi Parkında Zeybek ve Kırşehir halk oyunları gösterisi ile başlayan program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kırşehirli Gençler Derneği Anı Defterine yazdığı metin ile Kırşehirli gençlerin Atatürk’e cevabının okunmasının ardından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde devam etti. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve sinevizyon gösterisinin izlendiği programda konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir’in Atatürk’ün şehre teşriflerinin 103. yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadığını söyleyerek, "Çok zor ve imkanların kısıtlı olduğu bir süreçte milli mücadelenin ön hazırlığı safhasında Atatürk, Sivas’tan çıkarak Ankara’ya kadar devam eden yolculuğunun yaklaşık 5 gününü Kırşehir’de geçirmiştir. Bu da milli mücadele döneminde Kırşehir’in önemini göstermektedir. Zor şartlar altında devam eden yolculuğu sırasında gerek Mucur’da, gerek Kırşehir’de, gerekse Kaman’da Kırşehirliler kendisine yakışanı yaparak Atatürk’ü en güzel şekilde karşılamıştır" dedi.

Toplumun her kesiminin Mustafa Kemal’i karşıladığını dile getiren Mete Buhara, "Kırşehirliler yaşlısıyla, çocuğuyla, kadınıyla bir bütün olarak kendisini coşkuyla ve heyecanla karşılarken dolayısıyla milli uyanışın bilincindeydi. Atatürk, burada karşılaşmış olduğu vaziyetle Kırşehirlilerin desteğini takdirle ifade etmiştir. Soğuk kış günlerindeki zor şartlar altında yürütülen mücadeleyi ve fedakarlıkları kendimize örnek ve ilham alarak çalışacağız. Bu vesileyle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin kahramanlarına bir kez daha rahmet diliyorum.” diye konuştu.

Şiirlerin okunduğu program, Tarih Öğretmeni Temel Recai Yağmur tarafından verilen “Atatürk’ün Kırşehir’e Gelişi ve Kırşehir’in Milli Mücadeleye Katkısı” konulu konferans ile sona erdi.