Atatürk’ün Kırşehir’e gelişi nedeniyle pul basıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün şehre gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle pul bastırdı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Kırşehir’e gelişinin yıl dönümünün simgesinin mektup pullarında yer alacağını ifade etti. Ekicioğlu, PTT Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Atatürk’ün Kırşehir’e gelişinin yıl dönümü için özel pul bastırdıklarını söyledi. Başkan Ekicioğlu, “Kırşehir Belediyesi’nin kurumlarla olan yazışmalarında posta gideri olarak bu pulları da kullanarak Mustafa Kemal Atatürk’ün Kırşehir’e gelişinin yıl dönümü hatırlatmış olacağız” dedi.

Her biri 4 Türk Lirası olan ve üzerinde Otobüs Terminali yanında bulunan Atatürk posterinin yer aldığı pulların üzerinde ’Atatürk’ün Kırşehir’e gelişinin 102. yıl dönümü’ yazıyor.