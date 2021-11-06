Aşıkpaşa Şiir Şöleni, yoğun katılımla gerçekleşti

Kırşehir Valiliği desteği ile Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kırşehir Kent Konseyi’nin ortaklaşa düzenlediği ’Uluslararası 10. Aşıkpaşa Şiir Şöleni’ Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yoğun katılımla gerçekleşti.

Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kırşehir Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde düzenlenen şiir şöleni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı olması nedeniyle Kırşehir Valiliği tarafından da desteklenen programda 4’ü yabancı olmak üzere 18 şair muhteşem eserlerle katılımcıların beğenisini kazandı.

Şiir şöleni ile Türk dilinin öncüsü Aşıkpaşa’yı ölüm yıl dönümünde anmak ve anlamak amacı güden şölenle, Türkçenin zenginliğinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Program sonunda katılımcı şairler ve şehir protokolü hatıra fotoğrafı çektirdi.