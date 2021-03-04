Asansörlerin periyodik kontrollerini makine mühendisleri odası yapacak

Makine Mühendisleri Odası Kırşehir İl Temsilcisi Ahmet Göçen, MMO Kırşehir İl Temsilciliğinin asansörlerin periyodik bakımlarını yapacaklarını duyurdu.

Kırşehir Belediyesi ile MMO arasında asansörlerin periyodik bakım protokolü imzalandı.

İmzalanan protokolle ilgili açıklama yapan Göçen, “Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde MMO Kırşehir İl Temsilciliğimiz olarak ilgili idare sınırları içerisindeki asansörlerin periyodik kontrolünün odamız tarafından gerçekleştirilmesi için Kırşehir Belediyesi ile 4 Yıl süreyle protokol imzalandı”dedi.

Daha önce Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen asansörlerin periyodik kontrolleri 1 Nisan tarihinden itibaren 4 yıl süre ile Makine Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilecek.