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Analig Masa Tenisi Grup Yarışmaları sona erdi

2021-2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı Faaliyet Programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi grup yarışmaları sona erdi. İki gün süren mücadelelerde dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

KIRŞEHİR 20.06.2022, 12:06
Analig Masa Tenisi Grup Yarışmaları sona erdi

2021-2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı Faaliyet Programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi grup yarışmaları sona erdi. İki gün süren mücadelelerde dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Müsabakalarda dereceye giren illerin sporcuları, 25 Haziran tarihinde Sivas’ta Yedi Bölgeden gidecek sporcular Türkiye Şampiyonası için mücadele edecek. Masa Tenisi Antrenörü Gülşah Küçük nezaretinde Kırşehir de şampiyonada temsil edilecek.

Erkeklerde Kayseri, Ankara, Kırşehir, Sivas, Nevşehir, Konya Kızılar da ise Kayseri, Ankara, Sivas, Kırşehir, Niğde, Kırıkkale Kırşehir müsabakalarında derece yaptı.

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