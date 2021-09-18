Anadolu’nun plajında muhteşem gün batımı

Kırşehir’de, İç Anadolu’nun plajı olarak bilinen Savcılı Plajı, gün batımı fotoğraflarıyla kendine hayran bıraktı.

İç Anadolu Bölgesi’nde Kaman ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan Savcılı Plajı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Akdeniz ve Ege sahillerine gidemeyen vatandaşların tercih sıralamasında ilkler arasında yer alan Savcılı Plajı, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki bölge halkı tarafından da ’bozkırın plajı’ olarak adlandırılıyor. Savcılı Plajı çevre düzenlemesinde AHİKA ile destek protokolü geçtiğimiz aylar içerinde Kırşehir Valiliğinde Vali İbrahim Akın, İl Özel İdare Sekreteri Kurtuluş Yılmaz ve AHİKA yetkililerinin katılımı ile destek protokolü imzalanmıştı. İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmalarının başladığı bölgede; mesire alanı, çocuk oyun parkları, kafe ve restoranlar, mescit, kamelyalar, yürüyüş yolu ve otopark gibi bölümler yapılacak. Hayata geçirilecek destek projesi ile birlikte bölgenin turizm potansiyelinin artmasına imkan sağlanacağı düşünülüyor.

Öte yandan ’Anadolu’nun Plajı’nda gün batımı görsel şölene dönüşüyor. Gün batımını izlemek için bölgeye gelen vatandaşlar ve fotoğrafçılar, bu eşsiz anı ölümsüzleştiriyor.