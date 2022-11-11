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Alınan kötü sonuçlar Kırşehir FK’da istifa getirdi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübünde kötü gidişatın sorumlusu gösterilen teknik direktör istifa etti.
KIRŞEHİR 11.11.2022, 12:35
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübünde kötü gidişatın sorumlusu gösterilen teknik direktör istifa etti.
Lig başından bu yana alınan kötü sonuçların sorumlusu olarak kendini gören Teknik Direktör Gökhan Beklemiş, Türkiye kupasında alınan mağlubiyetin arından kendi isteği ile istifa ettiğini açıkladı.