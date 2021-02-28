AK Parti’nin "28 Şubat" videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Teşkilatı’nın 28 Şubat post modern darbesinin anlatıldığı videosu büyük ilgi gördü. İl Başkanı Seher Ünsal, "28 Şubat süreci demokrasiye, özgürlüğe, temel haklara ve toplumun öz değerlerine karşı girişilen zorbalıklarla dolu bir utanç tarihidir" dedi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ve yönetim kurulu üyelerinin anlattığı ’28 Şubat’ın anımsattıkları’ videosu sosyal medyada yüksek izlenme oranına ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan ve İç Anadolu Bölgesi’nin tek kadın il başkanı olan Seher Ünsal, parti teşkilatınca çekilen videoda düşüncelerini anlattı. İl Başkanı Ünsal, “28 Şubat süreci demokrasiye, özgürlüğe, temel haklara ve toplumun öz değerlerine karşı girişilen zorbalıklarla dolu bir utanç tarihidir” dedi.

28 Şubat sürecini yaşayanların ve kitaplardan okuyanların anlatımlarının yer aldığı video klip 28 Şubat 1997 tarihi ile başlarken, o dönemde yaşananları kesitler halinde aktarıyor. Videoda parti yönetim kurulu üyelerine "28 Şubat size ne hatırlatıyor?" sorusu soruluyor. Hazırlanan klip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o dönem düşüncelerinin yer aldığı anlatımla bitiyor.