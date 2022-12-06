AK Partili Ünsal, “Siyasi malzeme yapılan hükümet konağına son noktayı koyduk”

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal; siyasi malzeme konusu olan hükümet konağına ilişkin son sözün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından söylendiğini açıkladı.

İl Başkanı Seher Ünsal; AFAD tarafından düzenlenen ’Dünya Gönüllüler Günü’ programı sonrasında Kırşehir’e ait olan bir çok konunun da aydınlığa kavuştuğunu açıkladı. Ünsal açıklamasında; “Kırşehir’de sürekli siyasi malzeme yapılan hükümet konağı ile ilgili dedikodulara noktayı koyduk. Biz; ’Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hükümet konağı ile ilgili talimat verdi, Bakanımız çalışmaları başlattı Ankara Caddesinde bulunan yer hükümet konağı olacak’ dedikçe, buradan ’nasıl AK Parti’ye zarar veririm, ’laf olsun diye nasıl muhalefet olurum’ diyenler sürekli kamuoyunu meşgul ettiler. Ama İçişleri Bakanımız da gereken cevabı verdi” dedi.

‘2023 Kırşehir’in yılı olacak’ diyen Ünsal; “Jandarma Genel Komutanlığımızla planlama yapıldı, 54 dönümlük bir arazinin 34 dönümüne mevcut yerinden jandarma binasını alarak nakledeceğiz. 2 dönümlük bir arazide de polis merkezi amirliği yapacağız“ ifadelerini kullandı.