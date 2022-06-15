AK Parti’li Ünsal: "CHP siyasi kurnazlık yapıyor"

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP Milletvekili Metin İlhan’ın TBMM’de kuvvetli yağışlardan etkilenen tarım arazileri ile ilgili hasar tespit çalışmaları yapılması gerektiğini hatırlatarak siyasi kurnazlık yapmaya çalışmakta olduğunu söyledi.

Ünsal, AK Parti’nin daima çiftçinin yanında olduğunu hatırlattığı açıklamasında, "Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerimiz afet yaşayan bölgelerde TARSİM olsun olmasın Mucur İlçemize bağlı Budak, Geycek, Kıran, Güzyurdu, Bazlamaç, Medetsiz, Kılıçlı köyleri ile Merkez ilçemize bağlı Dedeli, Karaboğaz, Ecikağıl, Kuruağıl, Kesikköprü köylerini yağışların hemen ardından ziyaret ederek inceleme ve hasar tespitlerini yapıp tutanaklarını Bakanlığımıza bildirilmiştir" dedi.

Yoğun şekilde partililerinin zarar gören bölgede olduğunu hatırlatan Ünsal, "AK Parti İl Başkanı olarak şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım ile hafta sonu yoğun ve etkili yağışlar nedeniyle zarar gören ekili alanları, tarım arazilerini ve bahçeleri yerinde incelemek ve çiftçimizin yanında olmak için köylerimizi ziyaret ettik. Tarımsal üretime Cumhuriyet tarihinin en büyük desteğini veren AK Parti, zor gününde de çiftçimizin her zaman yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Gıda krizinin tüm dünyayı etkilediği dönemde AK Parti hükümetlerimiz üretimi artırmak için tarım ve hayvancılıkta çiftçimize gerekli destekleri vermektedir. Tarım sektörünü geliştirmek, üretimi artırmak, çiftçilerimizin ve hayvancılıkla iştigal eden çiftçilerimiz gelir düzeyini yükseltmek için çok önemli projeleri, çok önemli reformları hayata geçirdi" diye konuştu.

İl Başkanı Ünsal, Kırşehir’de son üç yılda ise çiftçiye verilen desteği şöyle açıkladı:

"2019 yılında bitkisel; 156 milyon 466 bin 214 lira ,53 kuruş 2019 yılı hayvancılık; 31milyon 845 bin 309 lira 2020 yılı bitkisel; 149 milyon 273 bin 908 lira 75 kuruş 2020 yılı hayvancılık; 32 milyon 091 bin 700 lira 22 kuruş 2021 yılı bitkisel; 317 milyon 848 bin 215 lira 60 kuruş 2021 yılı hayvancılık; 32 milyon 131 bin 354 lira 03 kuruş çiftçimize destek verilmiştir. Gittiği tarlanın buğday mı arpa tarlası mı olduğunu bile bilemeyen vekilimizin Gazi Meclisi’mizde Hükümetimiz çalışmıyor çiftçimiz ile ilgilenilmiyor imajını vermesini üzüntü ile karşılamaktayım."