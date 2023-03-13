AK Partide adaylık süreci başladı

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, partisinde 28 dönem milletvekilliği aday adaylık süreci için başvuruların başladığını söyledi.

Başvuru şartları hakkında bilgilendirme yapan Ünsal, "Partimizden aday adaylık başvuruları bugün basvuru.akparti.org.tr adresi üzerinden elektronik ortamda e-başvuru şeklinde resmen başladı. Başvurular 16 Mart Perşembe günü mesai saati bitimine kadar devam edecektir. Aday adayları elektronik ortamda gerekli evrakların tümünü e-başvuru üzerinden yükleyip, başvurusunu tamamladığı belgenin çıktısıyla genel merkezimize ve ya il başkanlığımıza evrakı ıslak imzalı elden teslim ederek başvuru sürecini tamamlamış olacak. Genel merkezimizin talimatı ile bu başvuru döneminde aidat alınmayacak. Bunun yerine AFAD’ın belirtilen IBAN’larına bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Bağış miktarları, yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak. Yoğun bir aday adaylık süreci yaşayacağız. Tüm aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Allah’ın izniyle 14 Mayıs 2023 seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını hem de Cumhur İttifakı olarak Mecliste ekseriyasını elde ederek rekoru çok daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.