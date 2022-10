AK Parti Kırşehir’de adım adım 2023’e gidiyor

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı organizesinde ‘Seçim İşleri Eğitim’ programları sürüyor.

Merkez İlçe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlığının da katılım sağladığı programlarda 2023 seçimleri öncesinde teşkilat merkezi çalışma yürütüyor. Kadın Kolları Genel Merkezi Seçim İşleri İç Anadolu Bölge Sorumlusu Burçin Oğuz’un da ziyaret ettiği Kırşehir’de seçim işleri komisyonları bir araya gelerek genel değerlendirmede bulundu.

“İl Başkanı Ünsal, 252 köyün 200’ünde istişare toplantısı düzenledi”

2023 seçimleri öncesinde teşkilatıyla birlikte çalışma yürüten AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, çat kapı yaptığı ziyaretlerin yanında 252 köyün 200’ünde istişare toplantısı düzenledi. Muhtarlar ve köylülerin katıldığı programlarda yerinde incelemeler yaparak sorunlar çözüldü. Vatandaştan kopuk bir siyaseti benimsemediğini ve her soruna çözüm odaklı baktığını ifade eden İl Başkanı Ünsal; “Gücümüze güç katan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ondan aldığımız destek ve çalışma azmi ile Kırşehir’de köy ziyaretlerimiz yanında çat kapı ziyaretlerde yaparak vatandaşımızın derdine derman olma yolunda ilerliyoruz. Her dokunduğumuz insanın yarasını sarma görevini kendimizde sorumluluk olarak görmekteyiz” dedi. Gönül erenlerinin şehri Kırşehir’de ’AK kadroların’ çalışma gayreti ve azmini toplumun her kesiminin gördüğünü aktaran Ünsal açıklamasını şöyle sürdürdü;

“AK Parti Kırşehir’de milli eğitimde 395 milyon, sağlıkta 398.5 milyon, gençlik hizmetlerinde 724.3 milyon, ulaştırma ve altyapıda 2.2 milyar, aile ve çalışma sosyal hizmetler alanında 1.4 milyar, çevre ve şehircilikte 2.9 milyar, sanayi ve teknolojide 194.3 milyar, adalet 371.94 milyon, kültür ve turizm alanında 100.6 milyon, tarım ve ormanda 1.9 milyar, enerji alanında ise 920.2 milyon lira harcamayla toplumsal değişim sürecinde etkili olduk ve bu yenileşme süreci de devam edecek.“