AK Parti Kırşehir teşkilatı depremzede Mustafa’nın doğum gününü kutladı

AK Parti Kırşehir teşkilatı; Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası Kırşehir’de misafir edilen depremzede çocuğun doğum gününü kutladı.

İsminin yazılı olduğu pastayla depremzede Mustafa için düzenlenen sürprize AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da katıldı. İl Başkanı Ünsal yapılan doğum günü sürprizi sonrası; "Mutluluğumuz da hüznümüzde bir" etiketi ile sosyal medya hesaplarından da paylaşım yaptı. Kırşehir’de geçtiğimiz 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem sonrası misafir edilen depremzedelerin her türlü ihtiyacı gönüllü vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve kamu kurumları tarafından gideriliyor.

İl genelinde ise deprem bölgeleri için ihtiyaç olunan maddeler toparlanarak koordinasyon merkezi bünyesinde gönderiliyor.