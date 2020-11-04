AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli: “8.5 milyonluk köy içme suyu yatırımı gerçekleştirdik”
AK PARTİ KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ MUSTAFA KENDİRLİ
KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen yatırımlar hakkında açıklamada bulundu.
Milletvekili Kendirli, 8.5 milyonluk köylere içme suyu yatırımları gerçekleştirdiklerini belirterek; “Hemşehrilerimizin yaşam koşullarını daha kaliteli hale getirmek, onların talep ve isteklerini takip etmek her zaman birinci önceliğimiz olmuştur. Bu bağlamda İlimizde bulunan Merkez, Akpınar, Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerimizde, İl Özel İdaremizin tarafından köylerimize bu yılsonu itibariyle toplamda 36 adet kollektör, 15 adet sondaj, 8 adet enerji nakil hattı, 10 adet su deposu bakım, 4 adet yeni su deposu yapımı ile, su ishale hattı yenileme çalışmaları olmak üzere toplamda 73 köyümüze yaklaşık 8,5 milyon lira yatırımla su ve alt yapı projesi gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3