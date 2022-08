AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal: "Belediyeden yapılan seviyesiz açıklama, şehrimiz adına utanç vericidir"

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, yapımı devam eden projeyle ilgili eleştirisi üzerine belediyenin yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Belediyeden yapılan seviyesiz açıklama şehrimiz adına utanç vericidir" dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu’nun yaptığı açıklamayı basit bulduğunu söyleyen Ünsal, “En basit ifade ile açıklamanız terbiyesizliktir. Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde yapılan yol ve kaldırım çalışmaları esnasında zarar gören, beton içinde kalan ağaçların durumu ile ilgili yapmış olduğumuz basın açıklamasına seviyesiz ve ahlak dışı bir üslup ile cevap verilmesi şehrimiz adına bir utanç açıklaması olmuştur” dedi.

İl Başkanı Ünsal açıklamasında, “Gezi olaylarında sözde ağaçlara zarar veriliyor diyerek her türlü vandallığı sergileyen ve her yıl dönümünde kutlayan sizler, hiçbir eleştiriyi kabul etmiyor, eleştirildikçe çirkinleşiyor, çirkinleştikçe terbiyesizleşiyorsunuz. Her fırsatta kadınları reklam malzemesi olarak kullanıp, Seher Ünsal’ın bir kadın ve bir anne olduğunu unutup ahlak dışı ifadelerle siyaseti kirletiyorsunuz. Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu yaptığı son açıklama ile kendi seviyesinin geldiği noktayı göstermektedir. Ne yazık ki sözde şehrül emin olarak Kırşehir’e seçilen Belediye Başkanı Ekicioğlu ve ekibi şehirde yapılan yanlış ve basiretsiz uygulamaları görmüyor, görmek istemiyor” ifadelerini kullandı.