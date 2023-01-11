AK Parti İl Başkanı Ünsal, "Kırşehir’de eksik olan yatırımlar en kısa sürede tamamlanacak"

İl Başkanı Ünsal “Kırşehir eğitimde marka bir şehir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda Kırşehir’e devasa yatırımlar yapıldı. "Türkiye Yüzyılı" vizyonu hedefleri doğrultusunda şehrimize yatırımlarımız devam edecek" dedi. Kırşehir’de merakla beklenen 200 yatak kapasiteli uygulama otelinin yatırım planına alındığını söyleyen Ünsal, "Milli Eğitim Bakanı Özer’e şehrimizi ziyareti esnasında 200 yataklı uygulama otelinin şehrimiz için önemli bir proje olduğunu aktardık. Milli Eğitim Bakanlığı yatırım planına alınması talimatını da düzenlenen toplantıda aldık. Uygulama Otelinin yanı sıra 5 yeni anaokulu, 2 yeni ilkokulu, 25 yeni köy yaşam merkezi de Kırşehir’e kazandıracağız" diye konuştu.