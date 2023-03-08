AK Parti İl Başkanı Ünsal, "Azim ve kararlılıkla emekçi kadın mücadelesi veriyoruz"

AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kırşehir İl Başkanı Ünsal, mesajında; "Dünyanın her köşesinde üreten, ürettiğiyle ülkesine ve milletine değer katan, azim ve kararlılıkla mücadele veren emekçi kadınların günü. 6 Şubat’ta yaşadığımız depremlerin acısıyla karşılıyoruz" dedi. AK Parti’nin temelde insan odaklı çalıştığını söyleyen İl Başkanı Ünsal, "AK Parti olarak 2002’den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi adına kadının hayatın her alanında aktif rol almasına ve karar alma mekanizmalarına katılımına yönelik pek çok düzenleme yaptık. Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu’nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu’nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkânı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde hayata geçirilmiştir. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına almıştır. AK Parti olarak eğitimi, en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul ettik. Bu noktada önemli adımlar attık. Biliyoruz ki kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne katılım oranı artıyor. Son açıklanan verilere göre yükseköğretim mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 67,6’dır. Yine 2002 yılında yükseköğretimdeki kız öğrenci oranı yüzde 13,5 iken eğitim konusundaki kararlılığımızla bu rakam 2022 yılında yüzde 48,5’e ulaşmıştır" diye konuştu.

Asrın felaketi olan depremde her Türk vatandaşının yanında olduklarını ifade eden Ünsal açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Teşkilat olarak asrın felaketini yaşayan depremzede vatandaşlarımızın acılarını yüreğimizde hissediyor, sıkıntılarına ortak oluyoruz. Gerek deprem bölgelerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde, gerek deprem bölgelerine gidecek yardım malzemelerinin temini ve hazırlanmasında, gerekse depremden etkilenerek ilimize gelen depremzede misafirlerimizin öncelikli ihtiyaçlarını tespit ve temin etme hususunda canla başla çalışıyoruz. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kadın Kolları Teşkilatlarımızla depremden etkilenen kadınlarla birlikte olma kararı aldık. Depremzedelerimiz sıcak sofralarını tekrar kursun diye Genel merkezimizin koordinasyonu ile mutfak setleri hazırladık, ‘Sıcak Sofralar’ kampanyası ile onlara bu setleri ulaştırıyoruz. Bu süreci devlet millet el ele vererek atlatacak, depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Hayatın her alanında büyük sorumluluk yüklenen, nesillerin yetişmesinde büyük paya sahip olan, alın teriyle ve emeğiyle var olan tüm emekçi kadınların günü kutlu olsun."