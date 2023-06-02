Ahilik Haftası Kutlamaları hazırlıkları başladı

Kırşehir’de, Ahilik Haftası Kutlamaları için hazırlık çalışmaları başladı.

Kurduğu Ahilik Teşkilatı ile sosyal hayatı düzenleyen Ahi Evran-ı Veli’yi anmak ve onun ilkelerini yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen "Ahilik Haftası" etkinleri bu yıl 18-24 Eylül 2023 tarihleri arasında kutlanacak. 36. Ahilik Haftası için hazırlanan taslak programı Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında yapılan Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi Toplantısında her yönüyle ele alınarak değerlendirildi.

Valilikte düzenlenen toplantı, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı’nın yaptığı sunumun ardından yapılan değerlendirme ile sona erdi.