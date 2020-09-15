AHİLAB Bölgesel Kalkınmaya Destek Sağlıyor
KAEÜ’Sİ, MERKEZİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA LABORATUVARI (AHİLAB) KROMOTOGRAFİK VE SPEKTROSKOPİK ANALİZ VE ÖLÇÜM LABORATUVARI ALANLARINDA HİZMET VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR. FOTOĞRAF ÜNV BASIN BİRİMİ
KAEÜ’si, Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (AHİLAB) Kromotografik ve Spektroskopik Analiz ve Ölçüm Laboratuvarı alanlarında hizmet vermeyi sürdürüyor.
Laboratuvar faaliyetleri hakkında bilgi veren AHİLAB Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Çınarlı, laboratuvarın tüm bölümlerinin aktif olarak faaliyet gösterdiğini, laboratuvarda bulunan cihaz alt yapısı ve imkanlar doğrultusunda üniversite ve ülkemizde yürütülen araştırma çalışmalarına destek olmaya çalıştıklarını anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Murat Çınarlı, “Bölgemize ve ülkemize hizmet etmek için kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile sürekli iletişim halindeyiz.” dedi.
AHİLAB bünyesinde faaliyet gösteren Kültür-Tabiat Varlıkları Belgeleme ve Analiz Laboratuvarı hakkında bilgiler veren Laboratuvar Sorumlusu Araş. Gör. Ömer Uzunel ise laboratuvarın Terrestrial lazer tarama cihazı, drone, 3D yazıcı , termal kamera, GPS Total Station ve fotoğraf makinası ile hizmet verdiğini belirtti.
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