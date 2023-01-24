AGD’li gençler, İsveç’te Kur’an’ın yakılmasına tepki gösterdi

Anadolu Gençlik Derneği Kırşehir Şubesi (AGD), ’Kur’an’ın İzinde Yürüyoruz’ adlı yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirerek İsveç’te yaşanan Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayını protesto etti.

Kırşehir’de Sanayi Camii’nde akşam namazı çıkışı toplanan AGD üyeleri Cacabey Meydanına kadar slogan atarak yürüdü. Meydanda basın açıklaması yapan grup ’İslam ve Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlığı affetmeyeceklerini vurguladı. AGD Kırşehir Şubesi adına basın açıklamasını okuyan Hüseyin Aslan, İslam’ın tüm insanlığın saadet ve selameti için insanlara hitap ettiğini belirterek Kur’an yakma provokasyonunun insanlığın huzurunu ve bir arada yaşama kültürünü hedef aldığını ifade etti. Aslan, "Allah’ın nurunu söndüremezler. Bizler Müslümanlar olarak mazluma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana, İslam’ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi, insanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam’a uzanan elleri kırmasını da biliriz” dedi.

İnsanların huzurunu şer odaklarının bozduğunu aktaran Aslan, "İslam tüm insanlığın saadet ve selameti için insanlara hitap etmektedir. İslam düşmanlığı yapan şer odakları, insanlığın huzurunu, bir arada yaşama kültürünü hedef almaktadır. Kur’an; insanlara iletilen canlı bir hitaptır. Kur’an düşünenlere, aklını kullanabilenlere ithaf edilmiş bir kitaptır. Kur’an uyuşuk bedenleri hareketlendiren, insanlığa yepyeni ufuk kazandıran ilahi bir nimettir. Kur’an uğruna en değerli şeylerin feda edileceği, hatta yolunda ölünebileceği ilahi mesajlar manzumesidir. Efendimiz (s.a.v.) bir gün ashabına ilahi kelamın değer ve kıymetini öğretme adına şöyle bir söz söyler: Gerçekten Allah bu kitap ile bazı toplulukları yüceltir, bazılarını ise alçaltır. Yücelten de, alçaltan da Allah’tır ve Kur’an’da açıkça belirtmiştir. Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği, bu hadsizliği gerçekleştiren alçakları ve buna izin verenleri kınıyoruz."