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15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE ŞEHİTLER, KABİRLERİ BAŞINDA ANILDI.
KIRŞEHİR 15.07.2020, 17:59
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15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü’nde şehitler, kabirleri başında anıldı.
Hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri, kabirleri başında Kırşehir protokolü tarafından ziyaret edildi. Şehir protokolü şehitler için dua etti. Kaman İlçesine giden Vali İbrahim Akın, ilçe kaymakamı ve ilçe belediye başkanı ile mezarlıkta dua ettikten sonra şehit Gökhan Yıldırım ve Ayhan Keleş’in aileleri ziyaret ederek istişarede bulundu.
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