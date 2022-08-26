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1 yıl önce ölen annesinin mezarı başında kendini astı
Kırşehir’in Kaman ilçesinde geçtiğimiz yıl annesini kaybeden şahıs, annesinin mezarı başında kendini ağaca asarak yaşamına son verdi
KIRŞEHİR 26.08.2022, 23:01
Kırşehir’in Kaman ilçesinde geçtiğimiz yıl annesini kaybeden şahıs, annesinin mezarı başında kendini ağaca asarak yaşamına son verdi
Olay; ilçeye bağlı Cuma Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz yıl ilçede bulunan Darıözü Göletinde hayatını kaybeden annesinin acısına dayanamayan K.B. annesinin mezarı başında kendini ağaca asarak intihar etti. Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri K.B.’nin hayatını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından K.B.’nin cansız bedeni Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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