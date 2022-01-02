1 kişinin öldürüldüğü kavgaya karışan 3 şahıs tutuklandı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde husumetli 2 aile arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya karışan 3 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İkizler Köyü’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre husumetli olan A.K., E.K., N.K. ile daha önce silahlı kavgada öldürülen Haydar Gündoğdu’nun kardeşi Caner Gündoğdu (29) arasında dün gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine nereden geldiği henüz belirlenemeyen kurşun ile Caner Gündoğdu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Caner Gündoğdu, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kavgaya karıştıkları için gözaltına alınan A.K, E.K, N.K, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.