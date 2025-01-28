Çin merkezli bir girişim olan DeepSeek’in düşük maliyetli yapay zekâ modelinin, piyasaya sürülmesi teknoloji dünyasını temellinden sarstı. Model, mevcut hizmetlere kıyasla daha az veri kullanarak ve çok daha düşük bir maliyetle çalışıyor.

New York’tan Londra ve Tokyo’ya, hisse senetleri darbe aldı; Yapay zeka konusunda geride kalan ABD alarm zilleri çalıyor. Çin’in ileri düzey çiplere erişememesine rağmen Deep Seek’in Open AI ile rekabet eden düzeye ulaşması başta yarı iletkenler olmak üzere ABD teknoloji hisselerinde sert satışlara yol açtı. Bugün küresel borsalarda toparlanma çabaları var. Ancak endeksler kelimenin tam anlamıyla “grogi” olmuş durumda. 10 yıllık ABD tahvil getirileri 4.55’te, altın 2740, brent petrol 77, Bitcoin 102 bin 900 dolarda seyrediyor. Bugün ABD’de Aralık dayanıklı mal siparişleri, Conferance board ocak tüketici güven endeksi, Richmond imalat endeksi izlenecek.

BİST’E CİTİGROUP MORALİ

Küresel satış dalgasıyla birlikte psikolojik olarak önemli 10 bin desteğinin hemen altında kapatan Borsa İstanbul güne sınırlı artıda başladı. Citigroup’un Türk banka hisselerini yukarı revize etmesi olumlu algılandı. 2025 hedeflerini bu hafta açıklayacak olan bankaların kazançlarında artış bekleniyor. Ancak Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine yönelik öngörüler, yabancı kurumların Türk bankaları için pozitif görüşlerini destekliyor. Türk bankalarıyla ilgili bir analiz hazırlayan Citigroup, gevşeme süreci ortamında marjların genişlemesiyle Türk bankalarının kârlarında yıllık bazda %72 güçlü kar büyümesi öngördü. İş Bankası ve Yapı Kredi düşük faiz oranlarından kısa vadede fayda sağlayabilmek için en iyi konumda olan bankalar olarak öne çıkarken, Garanti BBVA varlık-yükümlülük arasında yeniden fiyatlama makası analizine göre bu iki banka kadar iyi konumda değil. Citigroup, Akbank, Garanti Bankası, iş bankası ve yapı kredi bankası ile hedef fiyat tahminlerini %10 ile %30 arasında yükseltti. Ticaret ve enerji sektörlerinde yoğunlaşma var.Piyasada satıcılar iştahsız, ama yeterli sermaye girişi de yok. Mevcut seviyenin alım fırsatı olarak kulanılmasını tavsiye ediyorum. 9950 puan destek 10 bin 100 puan direnç oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ AZALDI

Küresel risk iştahı, teknoloji sektörüne yönelik haber akışlarıyla dalgalanma gösterdi. Çin'in yapay zeka rekabetine dahil olması, ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetini kaybedebileceği endişelerini beraberinde getirdi Trump’ın yarı iletkenler, ilaç, çelik, bakır, alüminyum gibi önemli sektörlerde görece yüksek tarife uygulamak istediğini açıklaması Dolar’a talep getirmiş gözüküyor. Gelişmekte Olan Ülke para birimleri de satıcılı. Borsalar tarafında ise Asya’da endeksler genel olarak baskı altında kalırken, dün sert düşen Nasdaq vadelisi hafif de olsa artıda. Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve CB tüketici güven endeksi takip edilecek; ancak tarife söylemleri ve teknoloji sektörüne yönelik haber akışları ön planda kalmaya devam edebilir. 2025 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine geriledi hanehalkı için enflasyon beklentileri 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesine düştü. Dolar/TL tarafına bakıldığında kurda sınırlı yükseliş eğilimi devam ediyor. Merkez Bankasının piyasadan yaptığı alımlarla kur 35.76 TL’de.

DOLAR KAZANIMLARINI KORUYOR

Dalgalı bir seyir izleyen euro dolar paritesi, 1,0430 civarında bulunan 50 günlük ortalamasının üzerinde Bu sabah ise gümrük tarifelerine yönelik haber akışıyla güçlenen Dolar sonrasında parite söz konusu ortalamayı tekrar test ediyor. Teknik olarak toparlanma eğilimi gösteren parite, 1,0430 seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsa tekrar 1,05 seviyesini görebilir. Sonraki hedef ise 1,0550 civarında. Öte yandan, 50 günlük ortalamanın altında aylık ortalamanın bulunduğu 1,0350 gündeme gelebilir. Bugün ABD’de açıklanacak veriler kısmi oynaklığa yolaçabilir. ancak verilerin yön konusunda belirleyici olması beklenmiyor. Risk iştahı teknoloji sektörüne yönelik haber akışı ve Trump’ın olası açıklamalarından etkilenebilir. Yarınki Fed ve Perşembe günkü ECB toplantılarına yönelik oynaklığa yolaçabilecek farklı bir beklenti de yok

EMTİA VERGİLERİ ALTINI ZAYIFLATTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifenin büyüklüğü hakkında ayrıntı vermeden çelik, alüminyum ve bakır ithalatına gümrük vergisi uygulayacağını söylemesinin ardından, külçe altın ons başına 2740 dolara yakın işlem gördü. Trump'ın enflasyonist olarak görülen politikaları Fed'in oranları yüksek tutmasına yol açarsa, altının enflasyon koruması olarak cazibesi azalabilir. Ek bir aşağı yönlü baskı, piyasaların Trump'ın son tarife tehditlerine tepki vermesiyle yükselen ABD dolarından da geldi. Değerli metal, Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in teknoloji hisselerinde büyük bir düşüşe yol açmasının ardından zayıfladı. Altında yüksek uzun pozisyonlanmalar ve kısa vadeli ETF çıkışları aşağı yönlü riskleri gündemde tutabilir. Kaldı ki risk iştahındaki zayıflık ve ABD on yıllık tahvil faizindeki düşüşe karşın Ons Altın değer kaybediyor. Teknik olarak, 2760 direnci aşılmadıkça kısa vadeli baskı sürebilir ve 2.725 desteği gündemde kalabilir. 3148 – 3158 TL’deki fiyatta düşüş eğilimi artıyor.