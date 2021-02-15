Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kırklareli’nde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğada yemleme yapıldı.

Kırklareli’nde etkisini artıran kar dolayısıyla yaban hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde uygun ormanlık araziye ot-yonca ile buğday ve mısırdan oluşan karma yem bıraktı.

Kış mevsimince ağır geçen hava koşullarında yaban hayatı unutulmadığını dile getiren Kırklareli Valisi Osman Bilgin, “Kış mevsimi boyunca ağır geçen hava koşullarında yaban hayatı unutulmayarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz ekiplerince tabiata yem bırakıldı. Bu sayede yiyecek sıkıntısı çekebilecek yabani hayvanların beslenme ihtiyaçları karşılanarak, yerleşim alanlarından uzak tutulması ve olası olumsuz etkilerinin önüne geçilerek doğal yaşam alanlarında kalmaları sağlanacaktır” dedi.