Vize’de muhtarlar toplantısı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde Vali Birol Ekici başkanlığında üç ilçe kaymakamı ve muhtarların katılımıyla muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Pınarhisar Kaymakam V. Şenol Levent Elmacıoğlu, Vize Kaymakam V. Elif Canan Tuncer, Demirköy Kaymakamı Yaşar Şimşek, üç ilçedeki mahalle ve köy muhtarları, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla Vize Meslek Yüksekokulu konferans salonunda "Muhtarlar Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda, köylerimize ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeleri ile göçmenler konusundan bağımlılıkla mücadeleye gıda israfından güvenlik çalışmalarına kadar birçok konuda bilgilendirmeler bulunarak, muhtarların isteklerini dinledi.

Toplantıda konuşan Vali Ekici, hizmet etmek ve sorunları çözmek amacıyla canla başla çalışan muhtarlara teşekkür etti.

Bir önceki toplantıda iletilen sorunların ve isteklerin görüşülmesiyle devam eden toplantıda söz alan Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, TARSİM konu başlığı altında yayım çalışmalarının yapıldığı ve yapılmaya devam edildiği hakkında bilgilendirmelerde bulundu.