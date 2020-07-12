Vize’de lavanta hasadı heyecanı
KIRKLARELİ'NİN VİZE İLÇESİNDE, KOZMETİK VE TEMİZLİK SANAYİSİNDEN SAĞLIK SEKTÖRÜNE KADAR BİRÇOK FARKLI ALANDA KULLANILAN LAVANTA HASADININ HEYECANI YAŞANDI.
Kırklareli’nin Vize ilçesinde, kozmetik ve temizlik sanayisinden sağlık sektörüne kadar birçok farklı alanda kullanılan lavanta hasadının heyecanı yaşandı.
Vize ilçesinde ürün deseni içerisinde yer almayan ancak alternatif ürün olabileceği düşünülen lavantanın her sene dikim alanının arttığı, 2020 yılı itibariyle lavanta dikili alanın yaklaşık 50 dekara ulaştığı belirtildi. İlçede birçok vatandaş için fotoğraf stüdyosuna dönüşen mor lavanta tarlalarında hasat dönemi başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdür Zeynep Şeyda Gürsu ve Ziraat Mühendisi Esen Kesimci, fide satışı yapan üretici Hüseyin Kayrak’ın gerçekleştirdiği lavanta hasadına eşlik etti. Hasat esnasında üreticiye Tarım ve Orman Bakanlığının desteklemeleri ve projeleri anlatılarak bilgi alış verişinde de bulunuldu.
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