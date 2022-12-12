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Vatandaşlar sabah namazında buluştu
"Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği çerçevesinde Kırklareli’nin Pınar Mahallesinde bulunan Bahriye Sultan Camii dualar edildi.
KIRKLARELİ 12.12.2022, 11:27
"Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği çerçevesinde Kırklareli’nin Pınar Mahallesinde bulunan Bahriye Sultan Camii dualar edildi.
Kırklareli İl Müftülüğünce "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği çerçevesinde vatandaşlar Pınar Mahallesinde bulunan Bahriye Sultan Camii’nde sabah namazında buluştu. İl Müftümüz Yusuf Eviş’in sabah namazını kıldırarak dua ve sohbet yaptı.
Namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.