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Vatandaşlar sabah namazında buluştu
"Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği çerçevesinde Kırklareli Karakeşbey Camii’nde dualar edildi.
KIRKLARELİ 23.01.2023, 14:57
"Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği çerçevesinde Kırklareli Karakeşbey Camii’nde dualar edildi.
Kırklareli İl Müftülüğünce "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği çerçevesinde vatandaşlar Karakaşbey Camii’nde sabah namazında buluştu. İl Müftüsü yardımcıları Ramazan Özdemir ve Turgut Çavdar’ın da katıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Etkinlikte kılınan namazın ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.