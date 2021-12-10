Validen arazi alım satımında ’dikkatli olun’ çağrısı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, son günlerde Kırklareli’nde arazi alımıyla ilgili ciddi bir taleple karşı karşıya olunduğunu ve alım satım yaparken mağduriyetler oluşmaması yönünde dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine katıldı. Bilgin son zamanda yaşanan iklimsel değişikliğe değinerek, “Son dönemde yaşadığımız dünyadaki iklim değişikliği ile birlikte ağaçlandırma konusunda önemi ayrıca hepimiz tarafından bilinmekte. Sizler de özellikle bulunduğunuz yerleşim yerlerinde vatandaşlarımızın özelikle son dönemde su ihtiyaçlarını ve benzeri iklimsel ihtiyaçlarını çok net bir şekilde gözlemliyorsunuz. Hatta sizlerden bazılarınız birer çiftçi olarak o sorunları yaşıyorsunuz” dedi.

Kuraklık açısından Trakya’nın çok şanslı olduğunu vurgulayan Bilgin, “Trakya olarak belki bu yıl şanslıyız ama özellikle Anadolu coğrafyasının içinde bulunan iller, başta Konya, Aksaray, Niğde, Çorum ve benzeri illerimizde bu yıl çok ciddi kuraklık oldu. Vatandaşlarımız ürünlerinden verim alamadı. Bu nedenle ağaçlandırma çalışmaları çok önemli” ifadelerini kullandı.

"Arazi alım satımında dikkatli olun"

Vali Osman Bilgin, son dönemde Kırklareli’nde artan toprak ve arazi taleplerinin mağduriyet yaşatmaması için dikkatli olunması konusunda uyardı. Bilgin, “Özelikle son dönemde ilimiz çok ciddi taleple karşı karşıya, vatandaşlarımız başta İstanbul olmak üzere ilimizden toprak alım satımıyla ilgili ciddi taleplerde bulunuyorlar. Eskiden daha çok Demirköy ilçemiz çok yoğun talep almaktaydı. Şimdi ise baktığımızda son dönemde sadece Demirköy değil merkez ve ilçelerde çok yoğun taleple karşı karşıyayız. Arazi alım satımında hem alıcı hem satıcı bazında ciddi manada mağduriyetler oluşuyor. Vatandaşlarımızın maalesef kandırıldıklarını görüyoruz. Bunlar çok ciddi sıkıntılar. Bu döngü ülkemizin diğer illerinde de geçmişte yaşandı. Örneğin Antalya, Muğla gibi illerde bu döngü yaşandı. Vatandaşlar arazilerini sattılar sonra sattıkları arazide işçi olarak çalışmaya başladılar. Burada mağdur olmamanız önemli, eğer arazi satışı yapacaksınız da özellikle aracıların bazen yer sahiplerinden daha çok karlar kazandığını görmekteyiz. Bu mağduriyetlerin oluşmamasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Vali Bilgin muhtarlara sertifikalarını verdi.