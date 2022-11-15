Vali Ekici balıkçılarla buluştu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Karadeniz’e kıyısı bulunan İğneada beldesinde balıkçılarla bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Karadeniz’e kıyısı bulunan Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde bir kahvehanede balıkçılar ile bir araya geldi.

Balıkçıların sorununu dinleyen Vali Ekici, hayırlı ve bol kazançlı sezon geçirmelerini temenni etti.