Vali Bilgin, veda gecesinde duygusal anlar yaşadı

Kırklareli Valiliği görevinden Şırnak Valisi olarak atanan Osman Bilgin için veda yemeği düzenlendi. Düzenlenen yemekte Bilgin gözyaşlarını tutamadı.

Yaklaşık olarak 4 yıldır Kırklareli’nde görev yapan ve Şırnak Valisi olarak atanan Osman Bilgin için veda yemeği düzenlendi. Düğün salonunda düzenlenen yemekte Bilgin masaları tek tek gezerek veda etti. Duygusal anların yaşandığı veda yemeğinde Vali Bilgin, gözyaşlarına hakim olamadı.

Veda yemeğinde konuşan Bilgin 4 yıldır Kırklareli’nde görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek Kırklareli halkına teşekkür etti.