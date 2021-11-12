Vali Bilgin, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında sürücüleri bilgilendirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile birlikte Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında araçların sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak, broşür ve tek kullanımlık maske dağıttı.

Emniyet kemerinin önemini vurgulayan Vali Bilgin, “Emniyet kemerinin yaralamalı trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 60 oranında azalttığını özellikle vurgulamak istiyorum. Kampanya kısa süreli değildir. 2021 yılında açıklanan Trafik Strateji Belgesi’yle Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, Sayın İçişleri Bakanımızın sahiplendiği ve onun kontrolünde yürütülen proje ile 2021-2030 yılları arasında sürecek bir çalışmanın aşamalarından biridir. Özellikle emniyet kemerinin takılmasının çok önemli olduğunu asla ve asla unutmayalım. Bu, bizim için, vatandaşımız için hayat kurtaran en önemli faktörlerden biridir” dedi.