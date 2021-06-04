Trakya’da UMKE gönüllülerine eğitim

Trakya’daki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerine Edirne’de temel eğitim verildi ve tatbikat gerçekleştirildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki 66 UMKE gönüllülerin katılımlarıyla Edirne’de "Temel Eğitim Tatbikatı" düzenlendi. Uzman ekipler tarafından 5 günlük eğitimin ardından 3 gün süren tatbikat yapıldı. Tatbikatta sahra hastanesi kurulumu ve işletilmesi, enkaz altında yaralı medikal kurtarması, çoklu trafik kazası, triaj ve olay yeri yönetimi ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehdit vakaları tatbik edildi.