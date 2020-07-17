‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu’ katılımcılarına belgeleri verildi
KIRKLARELİ’NİN BABAESKİ İLÇESİNİN MÜSELLİM KÖYÜNDE DÜZENLENEN TÖRENLE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU’NA KATILAN VE KURSU BAŞARI İLE BİTİREN 23 KURSİYERE BELGELERİ VERİLDİ.
Kırklareli’nin Babaeski ilçesinin Müsellim köyünde düzenlenen törenle Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu’na katılan ve kursu başarı ile bitiren 23 kursiyere belgeleri verildi.
Babaeski ilçesinde lavanta üretimini benimsetmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde İŞKUR destekli olarak Müsellim köyünde başlayan ancak Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen kurs, başlayan eğitimlerin ardından sonuçlandırılmış olup, 23 kursiyer başarı ile kursu tamamlandı.
Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Küçük, İl Genel Meclis Üyesi İlhan Okumuş, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, kursiyerler ve Müsellim köyü sakinlerinin katıldığı törende Kaymakam Şenol Levent Elmacıoğlu yaptığı konuşmada, “Covid-19 salgını sürecinde insan yaşamında tarımın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını, bu anlamda insanları köylerinde tutmaya yönelik faaliyetlerin önemli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini” ifade etti.
Müsellim köyü muhtarı Sebahat Bozkurt ise “Köylerindeki geleneksel buğday ve ayçiçeği üretimini lavanta üretimi sayesinde evirmeye çalıştıklarını ve lavantadan elde etmeyi düşündükleri çeşitli ürünler ile köyün tarımsal üretimine artı değer katmayı hedeflediklerini" belirtti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Küçük de yaptığı konuşmada, “Lavanta üretimi ve piyasası hakkında bilgi vererek, yürüttükleri İl Özel İdaresi destekli projeler ile lavanta bitkisinin Babaeski coğrafyasında yetiştirilebileceğinin ortaya konduğunu, lavanta üretimini daha da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini” dile getirdi.
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