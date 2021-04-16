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Terk edilmişti, şimdi yeni yuvasında

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 1.5 yıl önce terk edilen ve gözleri görmeyen Terrier cinsi köpek duyarlı hayvanseverler tarafından sahiplenildi. Bir buçuk yıldır Geçici Hayvan Bakım Evi’nde tedavisi yapılan can dost, artık yeni yuvasında yaşamını sürdürecek.

KIRKLARELİ 16.04.2021, 13:59
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Terk edilmişti, şimdi yeni yuvasında

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 1.5 yıl önce terk edilen ve gözleri görmeyen Terrier cinsi köpek duyarlı hayvanseverler tarafından sahiplenildi. Bir buçuk yıldır Geçici Hayvan Bakım Evi’nde tedavisi yapılan can dost, artık yeni yuvasında yaşamını sürdürecek.

Lüleburgaz’da 1.5 yıl önce sahipleri tarafından terk edilen, gözleri görmeyen ve bir kulağı duymayan Terrier cinsi köpek, yeni yuvasına kavuştu. Lüleburgaz’da yaşayan bir aile tarafından sahiplenilen can dost yeni yuvasında mutlu bir hayat sürecek. Lüleburgaz’da Geçici Hayvan Bakım Evi görevlileri, can dostu sahiplenme yöntemini tercih ettikleri için aileye teşekkür ederken aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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