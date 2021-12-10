Kırklareli’nde ilki düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı 120 firmanın katılımlarıyla açıldı.

Kırklareli’nde ilk kez düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı açıldı. 76 yöresel firmaların yer aldığı Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı’nda toplamda 120 firma stant açtı. Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen fuarda konuşan Vali Osman Bilgin, Avrupa’ya tarımın Göbekli Tepe ve Aşapınar Höyüğü’yle yayıldığını belirterek, “Özelikle yerleşik hayatın başladığı Göbekli Tepe’den, Anadolu’dan ve Balkanlar’daki yansıması olan, ilimizde bulunan Aşapınar Höyüğü’nden bugün tüm arkeologların kabulüyle de birlikte buradan tarım medeniyeti Avrupa’ya yayılmış ve Avrupa’da da yerleşik hayata geçilmiş ve bu şekilde tarım faaliyetleri sürdürülmüş. Akabinde toplumlar değişim içerisinde tarım toplumundan, sanayi toplumuna ve şimdi de bilgi toplumuna, yeniçağda da iletişim toplumuna geçiş söz konusu. İnsanların en önemli ihtiyacı olan gıda ihtiyacı hiçbir zaman bitmemekte. Yani insanoğlu olarak belki kravat takmayabiliriz, takım elbise giymeyebiliriz ama su içmeden, yemek yemeden hiçbir insan yaşamını sürdüremez. Dolayısıyla bizler, toplumlar ne kadar gelişse de, değişse de mutlaka ve mutlaka tarımsal faaliyetleri yürütmek zorundayız, hayvancılık faaliyetlerini yürütmek zorundayız” dedi.

Konuşmaların ardından Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Vali Bilgin ve beraberindekiler stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.