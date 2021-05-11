banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
Kritik maçların hakemleri açıklandı!
Kritik maçların hakemleri açıklandı!

Tam kapanmada ihlallere geçit yok

Korona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmada "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci kapsamında kuralları ihlal edenler drone ile tespit ediliyor.

KIRKLARELİ 11.05.2021, 10:30
Tam kapanmada ihlallere geçit yok

Korona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmada "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci kapsamında kuralları ihlal edenler drone ile tespit ediliyor.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma sürecinde denetimler aralıksız devam ediyor.

"Yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci kapsamında Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önlemler çerçevesinde kavşak ve meydanlarda denetim yapmanın yanında mesire alanlarında da denetimler drone ile sürdürüyor.
Yorumlar (0)
17°
açık