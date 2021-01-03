Sokağa çıkma kısıtlamasında can dostlar unutulmadı

Kırklareli’nde, Covid-19 sebebiyle dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da can dostlar yalnız bırakılmıyor.

Kırklareli Valiliği Hayvan Besleme Gruplarınca sokakta yaşayan hayvanlar için mamamatiklere ve sokaklarda belirlenen noktalara mama bırakılıyor.

Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşılayan ekipleri tebrik eden Vali Osman Bilgin, “Yeni korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları tüm gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilimiz genelinde sokaktaki can dostlarımızın sağlık ve yiyecek ihtiyaçları Valiliğimiz koordinesinde, Hayvan Besleme Gruplarınca karşılanıyor. Grup görevlilerimizi tebrik ediyorum” dedi.