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Ses düzenekleri ele geçirildi
KIRKLARELİ DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AV KORUMA VE KONTROL EKİPLERİ YASA DIŞI AVCILIĞA GEÇİT VERMİYOR.
KIRKLARELİ 27.08.2020, 12:03
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Kırklareli’de avcılara yönelik yapılan denetimlerde 1 üveyik, 6 adet ses çıkaran düzeneğe el konuldu.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri yasa dışı avcılığa geçit vermiyor. Ekiplerce yapılan uygulamalarda 56 avcı denetlendi. Denetimlerde 1 üveyik, 6 adet ses çıkaran düzeneğe el konuldu.
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