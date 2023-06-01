Selde hasar gören Turgutbey Köprüsü yenileniyor

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde selden hasar gören Turgutbey Köprüsü, İl Özel İdaresi tarafından yenileniyor.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey ve Sakızköy köylerinde geçtiğimiz senelerde yaşanan sel felaketi sebebiyle hasar gören Turgutbey Köprüsü’nün yenileme çalışmaları devam ediyor. Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından gerçekleşen yenileme çalışmalarıyla köy sakinlerinin, güvenli ve rahat bir şekilde yolculuk yapabilmeleri hedefleniyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “Lüleburgaz ilçemizin Turgutbey-Sakızköy köyleri arasındaki köy yolu üzerinde bulunan ve sel felaketinde zarar gören köprü yenileniyor. En kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.