Şehit Özüpek saygı ve rahmetle anıldı

Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Göktan Özüpek şehadetinin dördüncü yılında Kırklareli Şehitliğinde hazırlanan program ile anıldı.

Fırat Kalkanı Operasyonunda 21 Aralık 2016 tarihinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Göktan Özüpek’in şehadetinin 4. Yılı anma programı gerçekleşti. Kırklareli Şehitliğinde gerçekleşen anma programında açılış konuşmasını Vali Osman Bilgin yaptı. Bilgin önemli günde şehidimizin kabri başında saygıyla, minnetle ve şükranla andığını belirterek, “Özelikle üzerinde bulunduğumuz toprakları vatan yapan bizler yaşadığımız anı, yaşadığımız yerin kıymetini belki anlasak da tam olarak hissetmek ve yaşamak farklı. Özellikle bu manada şehidimizin ailesinin yaşadıklarını yani ateş düştüğü yeri yakar lafsının esas, mana kısmını şehitlerimizin her anı ile her yerde farklı duygular ile gerçekten kalpten gelen hissiyatlarla anlayan onlar. Bu manada Yüce Allah her zaman onlara metanet eylesin sabır eylesin. Şehidimize yüce Allahtan rahmet diliyorum ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum” dedi.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından Kur’an-ı Kerim okundu.

Şehidin annesi Sevim Özüpek, Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ile kurum müdürleri Özüpek’in kabrine karanfil koydu.