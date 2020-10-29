Şehidin adı okula verildi
LÜLEBURGAZ’DA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA ÇİFTLİKKÖY İLKOKULU’NUN ADININ ŞEHİT ER HASAN YEŞİLÇİMEN OLARAK DEĞİŞİTİRİLMESİ İÇİN TÖREN YAPILDI.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Çiftlikköy İlkokulu’nun adı, Şehit Er Hasan Yeşilçimen İlkokulu olarak değiştirildi.
Lüleburgaz’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Çiftlikköy İlkokulu’nun adının Şehit Er Hasan Yeşilçimen olarak değiştirilmesi için tören yapıldı. Törene Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ve daire amirleri katıldı.
Saygı duruşuyla başlayan program İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla devam etti. Okul müdürünün konuşmasından sonra Şehit Er Hasan Yeşilçimen’in hayat hikayesi okundu. Kaymakam Salih Yüce, yaptığı konuşmasında Şehit Hasan Yeşilçimen ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diledi.
Etkinlik, protokol üyelerinin okulu gezmesiyle sona erdi.
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