Pehlivanköy’de göz kamaştıran sergi

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 2022-2023 eğitim öğretim yılı Hayat Boyu Öğrenme Haftası yıl sonu sergi açılışı gerçekleştirildi.

1-7 Haziran "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Pehlivanköy Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı. Sergi açılışına Pehlivanköy Kaymakamı Erdoğan Beypınar, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Ayçiçek, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşma yapan Pehlivanköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Merve Akın, yıl boyunca emek veren kursiyer ve usta öğreticilerin çalışmalarının sergilenmesinden çok memnun olduğunu belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.

Açılışın ardından Pehlivanköy Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptığı çalışmaların sergilendiği alan gezildi.