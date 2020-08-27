Pazar denetimlerinde 30 bin lira ceza

Kırklareli’de korona virüs tedbirleri kapsamında 25 bin 976 pazarcı esnafı denetlendi. Denetimler kapsamında kurallara uymayan pazarcı vatandaşlara 30 bin 296 TL para cezası uygulandı.

Ülkenin içinde bulunduğu korona virüs salgını kapsamında Kırklareli’de toplu bulunulan yerlerden biri olan ve bulaşma riskinin fazla olduğu pazar yerleri sıkı bir şekilde denetleniyor.

İl merkezi ve bütün ilçelerdeki pazar yerlerinde Ticaret İl Müdürlüğü personeli, zabıta, Tarım ve Orman Müdürlükleri Kontrol Görevlileri jandarma ve polis ekiplerinden oluşan bir komisyon ile denetimler gerçekleştiriliyor.

Korona virüs bulaşma riskini en aza indirmek için yapılan kontrollerde, uyulması gereken tedbirler bildirilerek, esnafa ve müşteriye yönelik sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğu hakkında uyarılar yapılıyor.

Kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, bu kapsamda 271 pazar ve sosyete pazarı denetimi yapıldı. Uygulamalarda 25 bin 976 pazarcı esnafı denetlendi. Denetimlerde kurallara uymadıkları gerekçesiyle toplamda 30 bin 296 TL para cezası kesildi.